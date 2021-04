Il questore Liguori si complimenta con gli agenti che hanno salvato il giovane che ha tentato il suicidio

Il questore di Pescara Liguori ha voluto complimentarsi con gli agenti della squadra volante che giovedì sera, 22 aprile, sono intervenuti nella zona del porto dove un giovane è finito in mare dopo essersi buttato dal Ponte del Mare. Liguori ha espresso soddisfazione e apprezzamento per il lavoro svolto dall'intero reparto sempre efficiente, risolutivo e in prima linea sul territorio al fianco dei cittadini.

Anche il consigliere regionale Blasioli aveva voluto ringraziare, con un post su Facebook, gli agenti per l'intervento portato a termine con successo: