Ad "Avanti un altro" protagoniste le pescaresi Licia Di Bello (versione Marilyn Monroe) e Concetta Pagliarella

Due donne di Pescara, Licia Di Bello e Concetta Pagliarella, sono state protagoniste della puntata di "Avanti un altro" andata in onda su Canale 5 venerdì 12 gennaio.

La prima, Licia Di Bello in versione Marilyn Monroe, è stata l'assistente di Paolo Bonolis nel corso del programma.

E oltre a svolgere i classici compiti che vengono assegnati ovvero aprire il piticozzaro, lanciare la pubblicità, accompagnare i potenziali campioni e far partire il conto alla rovescia nel gioco finale si è anche esibita nell'imitazione di uno dei suoi idoli, Marilyn Monroe. Così dopo un ballo con Stefano Jurgens, rivolgendosi a Bonolis e Luca Laurenti, ha cantato "Happy Birthday Mr President" e "I wanna be loved by you".

Invece Concetta Pagliarella si è presentata parlando in francese ma chiarendo che vive a Pescara. Al termine della trasmissione Licia Di Bello ha lanciato il Tg5.