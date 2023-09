Il liceo scientifico Galileo Galilei celebra il 50esimo anniversario dalla nascita

Il liceo scientifico "Galileo Galilei" di Pescara festeggia i 50 anni dalla nascita che risale all'anno scolastico 1973-1974.

In quell'anno nacque il "secondo liceo scientifico" della città.

Dopo qualche anno, avrebbe assunto il nome di “Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei”.

Quest’anno, quindi, si celebrano i primi 50 anni di vita dell’Istituto, che nella sua storia ha visto passare un numero crescente di studenti, diventando una realtà di riferimento nel panorama formativo del capoluogo adriatico. Allo scopo di dare risalto a tale significativa ricorrenza, il giorno 11 settembre, in coincidenza del primo giorno di scuola del nuovo anno, in entrambe le sedi della scuola, avrà luogo un annullo filatelico appositamente predisposto da Poste Italiane, con seguenti orari: via Balilla: ore 8 – 10:30 - via Vespucci: ore 11 – 13.

Amministratori locali, ex dirigenti, le famiglie degli studenti, gli ex docenti e il personale Ata, che hanno, a vario titolo, hanno condiviso questo percorso, prenderanno parte a un incontro pubblico che si terrà in via Vespucci alle ore 11, per condividere con il dirigente scolastico Carlo Cappello e tutta la comunità scolastica tale iniziativa celebrativa.