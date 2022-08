La dirigente scolastica del liceo Musicale sullo spostamento delle lezioni pomeridiane in altro plesso: "Scelta obbligata"

«La decisione dello spostamento delle lezioni pomeridiane in via Einaudi è stata obbligata, per via della delicata situazione legata alle proteste e agli esposti dei condomini».

È quanto spiega Raffaella Cocco, dirigente scolastica del liceo Mibe dopo la lettera aperta di protesta da parte degli studenti del liceo musicale di viale Kennedy.

«La Provincia si è resa disponibile per il potenziamento del servizio navetta tra via Passolanciano e via Einaudi e la scuola sta lavorando all’organizzazione degli spazi e all’accoglienza degli studenti», aggiunge la Cocco.

Che poi aggiunge: «Nella sede di via Einaudi avranno a disposizione, oltre alle aule, l’auditorium e lo spazio del giardino esterno, oltre a spazi ricreativi e dedicati allo studio autonomo in attesa delle lezioni individuali. La scuola sta lavorando con la Tua per potenziare il servizio autobus che porta alla stazione. Ci rendiamo conto che all’inizio gli studenti dovranno abituarsi, ma sarà nostra cura risolvere ogni piccolo o grande problema. Facciamo presente che anche fino allo scorso anno gli alunni del liceo musicale (sono 5 classi in totale) si spostavano su due sedi, via Passolanciano dove effettuavano le lezioni antimeridiane e viale Kennedy per le lezioni pomeridiane di strumento. Teniamo presente anche che ciascun studente effettua due rientri pomeridiani a settimana, non transita su due sedi quotidianamente. Questa decisione comunque anticipa di qualche tempo il trasferimento in via Einaudi degli indirizzi musicale e coreutico, non appena sarà pronta la nuova sede di prossima realizzazione».