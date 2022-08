Lettera aperta dei genitori del liceo musicale: "Violati i diritti degli studenti"

Una lettera aperta dei genitori degli studenti del liceo musicale coreutico di viale Kennedy a Pescara per denunciare quelle che ritengono violazioni dei diritti dei loro figli in quanto studenti.

«Noi come cittadini e genitori degli studenti del liceo Musicale siamo profondamente indignati per quello che sta accadendo», scrivono i firmatari.

«Il liceo Musicale di Pescara, un'eccellenza nel panorama regionale e nazionale, primo liceo Musicale istituito in Italia, con tanti giovani talenti, rischia di scomparire per come vengono gestiti e trattati gli studenti i quali, ora, dopo tanti anni di battaglie perse, vogliono lasciarlo e trasferirsi in altre scuole. Gli studenti di oggi saranno gli elettori di domani che non dimenticheranno come sono stati trattati e ignorati da tutte le Istituzioni. Poi ci si chiede perchè esiste la disaffezione elettorale di giovani e meno giovani», aggiungono i genitori.

Il nodo della questione pare essere il decreto della dirigente scolastica Raffaella Cocco per il trasferimento delle lezioni pomeridiane da viale Kennedy a via Einaudi 2 dall’anno scolastico 2022/2023. Una decisione che, secondo i genitori, è stata all’improvviso. Quelle del mattino invece sono state mantenute in via Passolanciano. «Tale decisione», scrivono i genitori, «comunicata come irrevocabile al consiglio d’istituto del 26 luglio 2022, si è tradotta nel decreto summenzionato che: fa riferimento ad alcuni condomini del palazzo adiacente al plesso Misticoni di viale Kennedy che hanno fatto presente “la responsabilità penale” della dirigente scolastica nei riguardi della “rumorosità nelle ore pomeridiane da parte del liceo musicale … minacciando di procedere con formale denuncia qualora non fosse risolta la questione”: rappresentando tale eventualità, di fatto, la conseguenza dei ritardi della stessa dirigente nel tradurre in provvedimenti rapidi e concreti le misure necessarie a isolare, sin dall’inizio dell’utilizzo del plesso Misticoni, le emissioni sonore pomeridiane (Musica e non “rumore”), ritardi segnalati dai condomini come “inerzia da parte della scuola nella gestione del problema”;

fa riferimento a un parere dell’Arta da parte della quale non risulta però una perizia tecnica ufficiale né prima, né dopo aver parzialmente attuato le misure suggerite per il contenimento delle emissioni sonore nella sede di Viale Kennedy (spostamento lato mare degli strumenti più rumorosi e chiusura degli infissi; lasciando tuttavia in sospeso gli altri provvedimenti suggeriti: installazione di finestre isolanti e posizionamento di tappeti fonoassorbenti) al fine di attestarne l’efficacia e, dunque, il loro rientro nei limiti di norma;

fa riferimento alla lettera del presidente della Provincia di Pescara che propone “…utile ed opportuno procedere al trasferimento degli studenti ospitati nelle aule della sede di Viale Kennedy in quelle della sede di Viale Einaudi…”; ma il presidente non è probabilmente a conoscenza che alcuni anni fa era già stato effettuato tale trasferimento, che è risultato essere un totale fallimento per i problemi di trasporto in andata e ritorno degli studenti, soprattutto per i pendolari (che costituiscono la netta maggioranza degli iscritti). La “programmazione, logistica e tempistica, condivisa” (auspicata dal presidente nella lettera anzidetta) che “consenta la risoluzione della problematica e il corretto esercizio del diritto allo studio”, non dipende solo dalla Dirigente Scolastica ma soprattutto dalla disponibilità della Provincia nel fornire, per tutti gli anni scolastici a venire, mezzi di trasporto pubblico con orari adeguati alle esigenze degli studenti costretti a spostarsi ogni giorno come pacchi postali da un punto all’altro della città, e a caricarsi dei problemi derivanti dalle inadempienze altrui».

Così prosegue la lettera: «Dunque, la decisione assunta dalla dirigente scolastica per il rientro a scuola previsto per il prossimo 5 settembre non rappresenta una soluzione al problema ma l’aggravio di una situazione già critica e profondamente disagevole (anche dal punto di vista emotivo), presa senza aver informato con doveroso anticipo gli studenti e soprattutto le loro famiglie (considerato che si tratta maggioritariamente di minorenni) e senza aver fornito ad oggi alcuna garanzia sulle modalità che si intendono attuare per i loro trasferimenti all’andata (da via Passolanciano a via Einaudi) e soprattuto al ritorno (da via Einaudi alla Stazione di Pescara Centrale), al fine di poter prendere in tempo utile le coincidenze con altri mezzi pubblici per il loro rientro a casa presso altre località della provincia pescarese. Per i genitori degli studenti del liceo Musicale Mibe tale provvedimento ha rappresentato, con vero rammarico, un atto pesantissimo nei confronti degli studenti, dei loro bisogni e dei loro diritti fondamentali, nonché una vera e propria violazione del Patto Formativo sottoscritto, del diritto allo studio, e dei principi fondamentali in materia di sicurezza, pari dignità e pari opportunità. Tale situazione ha indotto, infatti, già diverse famiglie a decidere di trasferire i propri figli in altre scuole, con l’allarmante prospettiva di vedere, a partire dal prossimo anno scolastico, una drastica riduzione del numero degli iscritti; e va altresì sottolineato che le famiglie degli iscritti all’incipiente anno scolastico non risulta che siano stati informati riguardo al mutamento di sede. Pertanto, considerato che il liceo Musicale rappresenta un’eccellenza educativa unica nel suo genere sul territorio cittadino e provinciale, e orgogliosamente competitiva in ambito regionale e nazionale nella sua propedeuticità all’iscrizione nei conservatori, si chiede di farsi carico con assoluta urgenza del problema, e di trovare – nell’attesa della costruzione di una nuova sede – soluzioni rapide ed adeguate atte a garantire, a partire dal nuovo anno scolastico, lo svolgimento delle attività scolastiche antimeridiane e pomeridiane dell’indirizzo musicale del Mibe all’interno di una struttura scolastica adeguata e sicura, facilmente raggiungibile da tutti gli studenti; di evitare in ogni caso l’aggravio ulteriore dei disagi già pesantemente subiti dagli studenti a causa della parcellizzazione delle attività tra strutture diverse e distanti tra loro, situazione nociva per la qualità della vita, dello studio e per la stessa loro sicurezza; di mettere immediatamente in atto tutte le misure di contenimento delle emissioni sonore indicate dal tecnico dell’Arta per la sede di viale Kennedy, e di richiedere una tempestiva perizia ufficiale che attesti, quantomeno a onor del vero, il rientro o meno delle emissioni sonore nei limiti di norma nella sede di viale Kennedy;

di dare finalmente piena dignità, considerazione e decoro a un indirizzo scolastico che costituisce un’eccellenza e una necessità imprescindibile nell’offerta formativa della città di Pescara e della sua provincia».

Infine i genitori chiedono di programmare con urgenza, e comunque prima dell’inizio delle lezioni previsto per il 5 settembre, un incontro con i rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori. A firmare la lettera i rappresentanti di classe dei genitori per l’A.S. 2021/2022 della Sezione Musicale - Liceo Mibe di Pescara: Domenico De Vincentis (rappresentante II A), Stefania Di Filippo (rappresentante V A), Antonella Di Paolo (rappresentante V A), Fabio Gatto (rappresentante III A), Daniela Grilletto (rappresentante II A), Liliana Marcella (rappresentante I A), Giuliana Marinelli (rappresentante IV A)

Dalia Palmieri (rappresentante III A), Fabio Chiulli (genitore II A - rappresentante in Consiglio d’Istituto), Alessandro Pancheri (rappresentante IV A -rappresentante in Consiglio d’Istituto) e Alessandra Storci (rappresentante I A).