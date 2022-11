Terminati i lavori del primo lotto, il liceo Marconi pronto a riaccogliere una parte degli studenti [FOTO]

Ancora qualche giorno e centinaia di studenti potranno tornare all'interno nel nuovo liceo Marconi di via Marino da Caramanico a Pescara.

I lavori del primo lotto, avviati poco più di un anno fa, sono infatti ormai di fatto conclusi.

Manca solo l'allaccio della rete telefonica in fibra, come spiega il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis.

Entro un paio di settimana faranno ritorno nella loro scuola gli studenti di 40 classi ovvero una buona parte dei circa 1.500 totali. Il plesso scolastico è stato completamente ricostruito grazie a un finanziamento di 8 milioni di euro del ministero dell'Istruzione e dell'Università. «Ci sarà un secondo lotto da ultimare», ricorda De Martinis, «ma per ora siamo felicissimi di poter dare la notizia. Il lotto di lavori che è terminato quindi consentirà a tanti ragazzi di rientrare al Marconi in una sede nuova riqualificata in tutte le sue componenti e ora sicura. Insomma dopo tanto girovagare per il territorio della città di Pescara, finalmente i ragazzi avranno una sede tutta loro, noi siamo ben lieti e questo traguardo si inserisce in una serie di tanti lavori che si stanno programmando e che sono stati già finanziati per oltre 60 milioni di euro».