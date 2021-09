Liceo Marconi, sono 17 le classi che saranno trasferite a ottobre nel plesso ex Fater

Le 17 classi del liceo "Guglielmo Marconi" di Pescara ancora senza una sede saranno trasferite nel mese di ottobre nel plesso ex Fater.

Per quanto concerne invece i turni pomeridiani da far coincidere con il servizio di trasporto scolastico, il presidente della Provincia, Antonio Zaffiri, ha dato rassicurazioni alle famiglie sul fatto che non mancheranno le corse serali degli autobus.

Zaffiri ha precisato questi aspetti nel corso di un incontro con una delegazione di genitori, che si è svolto stamane, martedì 14 settembre.