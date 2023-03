Gli studenti del liceo Galilei protagonisti del progetto "Sentinelle della civiltà" con la passeggiata empatica in carrozzina [FOTO]

Prosegue il progetto dell'associazione "Carrozzine Determinate" riguardante la sensibilizzazione delle nuove generazioni alla tematica della disabilità e delle barriere architettoniche. "Sentinelle della civiltà", questa volta, ha infatti coinvolto i ragazzi del liceo Galilei di Pescara.

Due classi terze guidate dal presidente Claudio Ferrante si sono sedute in carrozzina per sperimentare le difficoltà che le barriere architettoniche creano nell’agire quotidiano delle persone con disabilità. I ragazzi bendati hanno provato le sensazioni condivise da valentina Lanti ti e il suo cane guida Evelyn: