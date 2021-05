I rappresentanti degli studenti del liceo Da Vinci sul raid vandalico al liceo classico: "Ci scusiamo a nome della scuola"

Con un post sul profilo Instagram dell'istituto, i rappresentanti degli studenti del liceo scientifico "Da Vinci" di Pescara intervengono in merito al raid vandalico avvenuto al liceo classico D'Annunzio la notte fra il 30 aprile e il primo maggio. Atto che è riconducibile ad alcuni studenti del liceo scientifico, con la polizia che è riuscita nel giro di poche ore ad individuare i responsabili anche grazie al video girato dagli stessi vandali e pubblicato sui social.

I rappresentanti del "Da Vinci" si dissociano da quanto accaduto aggiungendo che il liceo ha sempre diffuso e promosso sani valori parlando di un atto inammissibile e inaccettabile ed intervenendo in merito all'organismo del "servizio d'ordine" nato assieme ad altri istituti superiori di Pescara per far rispettare le regole durante le assemblee d'istituto: