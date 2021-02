Il consiglio di stato sospende la sentenza del Tar: bloccato il licenziamento di 19 vigili

Il consiglio di stato sospende la sentenza del Tar: bloccato, dunque, il licenziamento di 19 vigili urbani. Ribaltamento di fronte dopo che il tribunale amministrativo regionale aveva annullato il concorso e, dunque, la relativa graduatoria con i vincitori. Il prossimo 18 marzo è prevista una nuova udienza. Intanto gli agenti assunti per un anno resteranno in servizio.

Nella sentenza della sospensiva del consiglio di stato per la vicenda dei licenziamenti della polizia municipale, si legge che "allo stato, a prescindere da ogni valutazione sui profili del fumus boni iuris e del periculum in mora, profili che attengono esclusivamente alla fase della tutela cautelare collegiale, la comunicazione da parte dell’amministrazione comunale di risolvere i contratti di lavoro, a suo tempo stipulati con ognuno degli appellanti per effetto della procedura concorsuale annullata dalla sentenza impugnata, a decorrere dal 1° marzo 2021 appare ragionevolmente integrare i presupposti della estrema gravità ed urgenza che non consente neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio".

La vicenda trae origine dal concorso bandito nel 2018 dal Comune di Pescara insieme ad altri profili, che nel caso specifico prevedeva una prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale. A fine gennaio il Tar aveva accolto il ricorso proposto da alcuni concorrenti annullando, per l'effetto, la graduatoria finale e la procedura concorsuale a partire dall'esito dello svolgimento e dunque dall'esito delle prove scritte, con conseguente inefficacia degli atti a valle. Il Tar condannava anche il Comune di Pescara al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di 5mila euro.