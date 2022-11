"La magia dei libri", nell'istituto comprensivo di San Valentino-Scafa la nona edizione di Libriamoci

Torna Libriamoci dell'istituto comprensivo di San Valentino-Scafa che è giunto alla nona edizione.

Il titolo è "La magia dei libri" e grazie all'interessamento del dirigente scolastico Daniela D'Alimonte ha investito tutti gli ordini di scuola.

La progettazione è stata affidata alla professoressa Katja Battaglia.

Quest’anno è stata data rilevanza alla cultura della pace. Gli scienziati e gli ambientalisti, infatti, considerano allarmanti gli scenari che potrebbero derivare da una guerra particolarmente devastante sull’ambiente. Ecco perché l’istituto comprensivo di San Valentino - Scafa ha scelto di promuovere la cultura, la convivenza democratica, nonché attivare iniziative educative per la pace, l’ambiente, la sostenibilità e la cittadinanza planetaria, alla luce dell’Agenda 2030, per sostenere i giovani verso i diciassette obiettivi di Sviluppo Sostenibile, tra i quali spicca, più degli altri il sedicesimo, che sollecita i cittadini di domani a “promuovere società pacifiche e inclusive”. Verrà, inoltre, approfondita la conoscenza del maestro Mario Lodi (1922-2014), noto pedagogista e scrittore, in occasione del centenario dalla nascita, soprattutto attraverso il convegno di studi "Le esperienze scolastiche di Mario Lodi" (che si terrà il 16 e il 18 novembre), i cui relatori saranno gli stessi alunni. Gli interventi programmati saranno “La biografia di Mario Lodi”, “Il centenario dalla nascita e la preparazione delle attività”, “Una giornata a scuola con il maestro Mario Lodi”, “Racconti con a tema l’amicizia dalle opere di Mario Lodi”, “Racconti con a tema la descrizione di un animale dalle opere di Mario Lodi”.

Il tema istituzionale di questa edizione è “Se leggi sei forte!” Chi legge, infatti, è più al sicuro, più difeso e armato di idee contro le ingiustizie e le sofferenze. Esso è stato declinato in tre filoni tematici, La forza delle parole, dedicato all’uso delle parole per interpretare, spiegare e modificare la realtà che ci circonda. Rientrano in questo filone le letture che riguardano temi di attualità, ambientali, politici e sociali, I libri quelli forti, in cui sono compresi i romanzi di formazione e le biografie e Forti con le rime, che ingloba il genere poetico, classico e contemporaneo.

Sono state proposte iniziative interessanti, come l’incontro con la scrittrice Elisabetta Filograsso, docente di Lettere, esperta di letteratura per ragazzi, che presenterà i suoi libri: Le avventure di Miao sull’isola di plastica (Ed. Tabula Fati), Parole in movimento (Ed. Del Faro), La stanza accanto (Ed. Tabula Fati), La collina del santo (Ed. Cosmo Iannone), Underground (Ed. Il Rubino), Fioriscono anche le rose a Borgo castello (Ed. Il Viandante). L’autore Gino Primavera, docente di Scienza degli alimenti, profondo conoscitore della gastronomia del territorio, delle sue tradizioni e dei suoi prodotti, presenterà il suo ultimo libro Storie di cibo e memorie da salvare (Ed. Tabula Fati).

Inoltre sono state organizzate iniziative interessanti, come dibattiti, letture animate ed espressive, attività laboratoriali di scrittura creativa (per scrivere racconti e biografie, imitando i grandi autori), realizzazione di segnalibri e gadget (da distribuire al termine delle iniziative in ricordo di Libriamoci), e-book, albi illustrati, cartelloni e lapbook, drammatizzazioni e visite alle biblioteche. C’è stata infine la collaborazione della libreria Piccio Pancia di Chieti, della biblioteca comunale “Don Claudio Di Liberato” di Scafa, della biblioteca comunale di San Valentino e in particolare della bibliotecaria Valentina Pascetta.