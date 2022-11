Via alle domande per il rimborso dei libri scolastici: ecco chi ne ha diritto e come inoltrare la richiesta

Da domani si potranno presentare le domande per chiedere il rimborso dei libri di testo per l'anno scolastico 2022-2023. Lo comunica il vicesindaco con delega all'istruzione Gianni Santilli.

Si tratta dell'avviso per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testa e beneficiari della misura suono tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nel capoluogo ma il cui indicatore Isee non superi il limite massimo di 15 mila 493,71 euro.

“Il provvedimento per i rimborsi sull’acquisto dei libri di testo – dichiara Santilli - interviene annualmente a sostenere le famiglie, cosa oggi ancor più importante in una fase storica di generale difficoltà economica. Sono queste le iniziative che le famiglie si attendono da noi e sono contento di rendere noto che sarà possibile da domani presentare domanda. Per chi dovesse avere difficoltà, è a disposizione anche un’utenza telefonica per avere chiarimenti o per essere aiutato nella compilazione delle istanze”.

L’intervento finanziario complessivo regionale è di 2,6 milioni per la fornitura di libri di testo per la scuola dell’obbligo (scuola secondaria di primo grado e primi due anni della scuola secondaria di secondo grado) e 900mila circa sono destinati invece agli studenti del triennio. Le istanze possono essere presentate da domani e fino al 31 gennaio 2023. Le domande pervenute oltre tale data non saranno accettate.

Due le modalità per presentare istanza di rimborso: in forma cartacea utilizzando la modulistica reperibile sul sito del Comune nella sezione Servizi al cittadino-Studiare - Diritto allo studio da inviare a mezzo raccomandata (A/R) all'indirizzo Servizio educativo integrato-ufficio diritto allo studio Piazza Italia 1, 65121 Pescara (per i termini di scadenza del Bando farà fede il timbro postale), consegnando la stessa a mano nell'ufficio protocollo sito sempre in piazza Italia o inviando tutto all'indirizzo mail protocollo@pec.comune.pescara.it (per chi ha la pec); in alternativa la domanda può essere fatta tramite la piattaforma telematica dedicata previa autenticazione con identità digitale Spid, connettendosi al sito web istituzionale del Comune di Pescara e accedendo alla sezione Servizi al Cittadino-Studiare-Diritto allo studio.

Per informazioni è disponibile il numero unico del Servizio educativo integrato 085 4283990 digitare 3 ufficio diritto allo studio o inviare una mail a dirittoallostudio@comune.pescara.it.