Il professor Liborio Stuppia parla della variante Omicron a "Stand up" su Radio Città

Il professor Liborio Stuppia sarà ospite, questa sera, di "Stand up - voci di resistenze", programma condotto da Benedetta La Penna su Radio Città Pescara a partire dalle ore 19:45. Stuppia è il direttore dei laboratori di genetica molecolare test Covid dell’università di Chieti, dove è stato isolato il primo caso della variante Omicron in Abruzzo.

Stasera si parlerà proprio di questa nuova variante, delle nuove restrizioni e dei vaccini. Per ascoltare Radio Città, le frequenze sulle quali sintonizzarsi sono 97.8 Mhz per la provincia di Pescara e 88.9 MHz per la provincia di Chieti, oppure in diretta streaming su Radiocittapescara.it e in video sulla pagina Facebook. Per interagire con lo studio in diretta: 085/4219770.

Nei mesi scorsi Stuppia, parlando con l'agenzia Dire, aveva fatto il punto sulle varianti del Covid attualmente in circolazione: «Non mi preoccupano le varianti rare, ma più quelle che creano subito i focolai - aveva detto - Dobbiamo distinguere dal punto di vista dell'infettività: la Delta ha dimostrato che è veramente tosta perché, in un periodo in cui c'era un basso numero di contagio, è riuscita a far risalire i casi, ma l'impatto clinico non c'è stato. Il virus continuerà a mutare perché è nella sua natura».