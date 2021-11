Lezione nella Capitaneria di porto per il Master di secondo livello in Diritto ed Economia del Mare

Nella sede della Capitaneria di Porto di Pescara si è tenuto un seminario inerente la “Safety e Security della navigazione marittima”.

La lezione, nella quale la Capitaneria è stata docente, rientra nell'ambito del Master di 2^ livello in Diritto ed Economia del Mare.

A promuoverlo è la Camera di Commercio di Pescara in collaborazione con l’università degli studi di Teramo, che attraverso il centro ricerche giuridiche, svolge un’attività scientifica, formativa e culturale per l’approfondimento delle tematiche del mare, della pesca e delle risorse marine, dei trasporti marittimi e aerei, dell’ambiente e della tutela del territorio, della portualità, del turismo del mare e della nautica da diporto.

Tale centro, unica struttura nel suo genere realizzata e operante in Italia, organizza e svolge un corso di perfezionamento post laurea in Diritto ed Economia del Mare di durata annuale, che dall’anno 2000 ha ottenuto il riconoscimento di “Master”, a favore di laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Architettura, Ingegneria, Lingue, Sociologia e altre lauree specialistiche ritenute equivalenti.

I partecipanti hanno prima visitato la centrale operativa della Capitaneria di Porto di Pescara, entrando in contatto con quelle che sono le procedure operative e i sistemi di gestione di cui si avvale il Corpo delle Capitanerie di Porto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, e successivamente hanno seguito la lezione tenuta dal capitano di corvetta Cosimo Rotolo, in servizio nella sede della Capitaneria di Pescara. La giornata si è conclusa con il saluto rivolto ai frequentatori dal direttore marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle isole Tremiti, capitano di vascello (Cp) Salvatore Mionervino.