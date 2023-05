Lezione dell'associazione nazionale polizia di Stato all'alberghiero per andare in sicurezza sui monopattini

Un incontro sulla sicurezza dei velocipedi, con particolare riferimento ai monopattini, è quello che ha tenuto l'associazione nazionale della polizia di Stato nell'istituto alberghiero di Pescara.

Altri incontri si terranno all’inizio del prossimo anno scolastico.

Dopo il saluto della dirigente Alessandra Di Pietro e dell’ispettore Rita Stranieri a nome del questore Luigi Liguori, l’argomento è stato introdotto dal presidente Anps Roberto Cutracci che ha evidenziato che negli ultimissimi anni c’è stato un incremento molto elevato dell’utilizzo dei monopattini specie per il diffondersi del metodo della condivisione ossia della possibilità di servirsi del veicolo per lo spostamento e in città per il tratto strettamente necessario alle esigenze individuale lasciarlo in disponibilità di altri.

Cutracci ha sottolineato che se da una parte il monopattino è leggero, pratico, non ingombrante e favorisce la viabilità sostenibile, dall’altra presenta indici di pericolosità e va maneggiato con molta attenzione per evitare incidenti che possono causa danni a se stessi ed a terzi con potenziali ripercussioni economiche negative per le famiglie. Ha evidenziato che proprio l’elevato indice di pericolo ha indotto l’associazione a incontrare gli studenti delle scuole per sensibilizzarli sul corretto utilizzo dei velocipedi. Quindi l’argomento è stato illustrato dal segretario Mario Di Palma che ha fatto cenni sulla specifica legislazione, sulle modalità di utilizzo e sulla responsabilità solidale in capo a chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori. Il vicepresidente Salvatore Colangelo ha esposto i dati statistici relativi agli incidenti e il responsabile del gruppo volontariato si è soffermato sull’importanza della partecipazione. Di contro, però ha evidenziato il pericolo e quindi l’attenzione da porre nel utilizzarlo. È stata presente la referente del progetto, Simonetta Paolini. Gli studenti hanno assistito con tanta compostezza e attenzione e si sono dimostrati interessati all’argomento. Ha presenziato una nutrita rappresentanza dell’Anps, nonché Il responsabile del gruppo motociclisti Carmelino Marchegiani, con Giulio Sabatini e Gianni Vitelli, con le motociclette.