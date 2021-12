Lettomanoppello su Sky, il paese protagonista nella serie tv “Una gita fuoriporta”

Lettomanoppello sarà in onda su Sky (canale 511 Bfc Forbes), martedì 14 dicembre alle ore 22.30, all'interno della serie tv “Una gita fuoriporta”. Una puntata speciale dedicata alle meraviglie del Natale, tra il Villaggio di Santa Klaus, i tradizionali mercatini, la pista di pattinaggio e le luminarie. Ideata e condotta da David Romano, la tramissione è giunta alla sua terza stagione. Sarà possibile vederla anche sul canale 260 del nuovo digitale terrestre (dove è presente la copertura) e in live streaming su bfcvideo.com.

David Romano incontrerà Arianna Barbetta, assessore al turismo, per poi addentrarsi in un dedalo fatto di vicoli, vie e piazze. Toccherà poi alla bellezza dei “Pietrales” con il professor Giacinto Di Pietro, organizzatore delle 10 Giornate in Pietra. E, infine, si andrà alla scoperta di piazza Umberto I con Luca Addario, presidente del consiglio comunale, concludendo con una tappa nella Valle dei Tholos.