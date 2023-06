Quindici lettere ai carabinieri per dire loro grazie: il bel regalo degli alunni della scuola elementare D'Ortenzio di Cepagatti [FOTO]

Un ultimo giorno speciale alla scuola elementare Raffaele D'Ortenzio di Cepagatti dove gli alunni hanno voluto omaggiare i carabinieri che sono stati 'ospiti' dell'istituto in occasione delle elezioni del 14 e del 15 maggio e che in quell'occasione avevano lasciato loro un disegno della fiamma tipica dell'Arma realizzata dall' appuntato Arturo Crispino e completata da una bellissima dedica.

Un gesto che gli alunni, la dirigente scolastica Marina Gigante e le maestre Liliana Di Silvestro e Marilena Marramiero non hanno dimenticato e così, nel giorno dell'ultima campanella, hanno consegnato ai carabinieri una scatola con il disegno di una fiamma realizzata da loro e circa 15 letterine indirizzate all'appuntato che ha speso quelle belle parole per loro. Un gesto che ha commosso lui e tutti i suoi colleghi.

Queste le parole che Crispino aveva scritto per loro: “Cari bambini, grazie di averci ospitato nella vostra bellissima scuola durante la nostra presenza abbiamo osservato con molto rispetto e considerazione, i vostri disegni e i lavoretti nelle varie aule ricordandoci, per certi versi, alcuni passaggi della nostra infanzia. Il nostro consiglio a tutti voi è quello di studiare, studiare perché la cultura vi rende liberi di fare le scelte giuste e importanti nella vostra vita e soprattutto abbiate rispetto delle vostre maestre/i e dei vostri genitori che fanno tanti sacrifici per farvi studiare e per non farvi mancare niente. Un caro saluto, i carabinieri del seggio”.

A ricevere la scatola con le letterine insieme all'appuntato c'era anche Giovanni Rolando, comandante del Nor della compagnia carabinieri di Pescara.