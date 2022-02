Da Sanremo a Pescara: per il Maestro De Amicis una "dolce" visita a "La Bresciana"

Reduce dalla partecipazione a Sanremo 2022, dove ha diretto l'orchestra del Festival della canzone italiana, il Maestro Leonardo De Amicis ha fatto tappa stamane nel centro di Pescara per una visita all'insegna della "dolcezza". Il musicista, infatti, che tra l'altro è abruzzese essendo di origini aquilane, è andato a trovare i suoi amici de "La Bresciana".

È stata la stessa cremeria di via Trento a darne notizia attraverso un post (con tanto di fotografia) sulla sua pagina Facebook, in cui si legge quanto segue: "Come spesso accade, anche questa mattina è venuto a farci visita il Maestro Leonardo De Amicis. Direttamente dalla sua ennesima esperienza a Sanremo, siamo felici di coccolarlo come sappiamo fare! Grazie ancora della visita, Maestro!".