Emergenza sanitaria: donati presidi medici alla Croce Rossa di Pescara

Un’iniziativa di raccolta fondi che punta a sostenere i principali enti di primo soccorso su scala nazionale: ecco l’idea di Leo for Safety and Security, promossa dalla rete Leo Club Italia. Così la sede cittadina del Leo Club Pescara ha preso parte al progetto, raccogliendo donazioni negli ultimi tre anni, per arrivare alla donazione di presidi medici fondamentali alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Pescara. Un materasso a depressione a tre camere, collari cervicali e uno zaino per le emergenze con kit di pronto soccorso all'interno, materiali per un valore superiore a mille euro sono stati selezionati in un’offerta di fornitori specializzati.

Attraverso un confronto diretto col Comitato di Pescara sono state valutate le esigenze territoriali, così da poter fornire un aiuto specifico e concreto al corpo di volontari che conta oltre 150.000 unità a livello nazionale. Mercoledì 23 marzo un’informale cerimonia di consegna ha concluso il progetto iniziato nelle strade di Pescara, con la raccolta fondi portata avanti dal Leo Club Pescara vendendo prodotti dolciari nelle festività. Fra gli enti beneficiari previsti dal bando nazionale, il comitato locale del Leo Club ha scelto di sostenere la Croce Rossa Italiana, alla luce dei due anni di emergenza sanitaria, che hanno messo ancora più sotto pressione l’impegno sul territorio del Comitato.

Il Leo Club Pescara, presieduto da Elena Cecconi e composto da 15 soci compresi fra i 16 e i 28 anni, continuerà a raccogliere donazioni per sostenere il fondo nazionale, consentendo così ad altri club simili donazioni sul territorio regionale e nazionale. Nel corso dell’anno verranno portati avanti altri progetti di solidarietà nello spirito del servizio alla comunità locale e internazionale. Per informazioni: leo108a.it/pescara.