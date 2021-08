In arrivo una legge regionale che esonera dai pagamenti per le cure sanitarie degli infortuni gli agenti di polizia

Presentata una proposta di legge regionale che stabilisce l'esonero dalla compartecipazione alle spese sanitarie per gli operatori delle forze di polizia che subiscono infortuni. Soddisfatto il sindacato di polizia Sap che, con la segreteria provinciale, ringrazia per la proposta che attualmente è in attesa di approvazione e che stabilisce l'esonero per gli gli operatori delle forze di polizia che accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio e che ne escono anche con dimissioni in codice bianco. Esonero anche per le eventuali successive prestazioni strettamente collegate all'infortunio per un periodo di un anno.

Il commento del capogruppo alla Regione della Lega Vincenzo D'Incecco:

"Questo progetto di legge, che sono sicuro troverà larga e trasversale approvazione, è lennesimo segno di vicinanza

ed attenzione alle forze dell'ordine che ogni giorno operano in scenari sempre più

complessi a tutela della sicurezza dei cittadini.

Mi preme esprimere un sentito ringraziamento alla Segretaria provinciale del sindacato autonomo di polizia di Pescara per il fondamentale contributo reso alla stesura di questo progetto di legge, in particolar modo al vice Segretario Matteo Mascitti che ha fornito input ed indicazioni importantissime che - si spera - ci consentiranno di porre rimedio ad una situazione inverosimile, ossia quella che ad oggi vede loperatore nella condizione di dover sostenere le spese mediche relative ad un infortunio occorso durante il servizio."

D'Incecco infine auspica la massima collaborazione fra i livelli istituzionali per risolvere le problematiche che affliggono tutto il comparto sicurezza.