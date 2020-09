Legambiente e Vallelata ripuliscono la Riserva Dannuziana

Una giornata di pulizia della Riserva Dannunziana.

È quella andata in scena oggi, domenica 20 settembre, grazie a Legambiente e Vallelata con l'iniziativa “Puliamo il tuo parco!”, in occasione del Cleanup Day.

La campagna ha visto i consumatori scegliere il proprio parco del cuore.

A Pescara, che ha visto il proprio parco vincere fra quelli abruzzesi, questa mattina i volontari si sono ritrovati per pulire e ridonare bellezza ad un luogo di svago e ritrovo per tutti i cittadini.

«Siamo molto soddisfatti e vogliamo ringraziare tutte le persone che oggi si sono unite a Vallelata e Legambiente in questa giornata di impegno civico», dichiara Mauro Frantellizzi, direttore Marketing Galbani Cheese, «oggi è fondamentale prendersi cura dell'ambiente in cui viviamo e con la campagna “Puliamo il tuo parco!” abbiamo voluto dimostrare ancora una volta l’impegno di Vallelata per l’ambiente e il verde delle nostre città».