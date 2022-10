L'allarme della Lega del Cane: "Nuovo canile a rischio per lo stop del Comune di Spoltore"

Il progetto del nuovo canile intercomunale è a rischio. A dirlo la presidente della Lega nazionale difesa del Cane sezione di Pescara Paola Canonico, aggiungendo che sarebbe arrivato uno stop da parte del Comune di Spoltore dopo le trattative avviate da quasi due anni con l'amministrazione comunale di Pescara, come afferma il sindaco Carlo Masci. Le due amministrazioni, spiega la Canonico, devono trovare un accordo per il benessere degli animali ospitati nel rifugio e spiega come durante la seduta del consisglio comunale di ieri 13 ottobre sia arrivato un stop dal Comune di Spoltore tramite l'intervento del suo presidente del consiglio comunale:

“Francamente è incomprensibile come si possa essere arrivati a questo punto. Spoltore continua a fare riferimento a un progetto a cui si era rinunciato già nel 2018, perché il terreno individuato all’epoca a Caprara era assolutamente inadatto alla realizzazione di un rifugio. Si trattava infatti di un lotto fortemente scosceso che avrebbe richiesto dei lavori di movimento terra mastodontici per renderlo utilizzabile. Il sindaco di Pescara, nella seduta di ieri, ha ribadito di aver interloquito ripetutamente negli ultimi due anni con l’amministrazione di Spoltore in merito al nuovo progetto e di non aver ricevuto obiezioni al riguardo. Non si capisce, quindi, perché oggi il Comune di Spoltore sia contrario alla sua realizzazione.

La nostra associazione si occupa della gestione del rifugio di Via Raiale da decenni e nel corso di questo tempo abbiamo avuto a che fare con diverse amministrazioni, di tutti i colori politici. Siamo un’organizzazione assolutamente apartitica e, quando lo abbiamo ritenuto necessario, non abbiamo esitato a criticare anche l’attuale amministrazione ma bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare: prima di oggi, dopo decenni di richieste, non si era mai arrivati così vicini a concretizzare la costruzione di un nuovo rifugio per i cani di Pescara per abbandonare finalmente la struttura fatiscente e inadeguata in cui si trovano ora. Il Comune di Pescara ha fatto la sua parte ed è riuscito anche a ottenere i fondi per finanziare l’opera, non possiamo accettare che proprio adesso tutto vada in fumo”.

Il nuovo rifugio, conclude la Canonico, è assolutamente all'avanguardia e potrebbe essere un esempio per tutta Italia: l'occasione dunque non va persa da Pescara e Spoltore mettendo da parte campanilismi e interessi di partito trovando un accordo in tempi brevi per non perdere i fondi stanziati:

"Una struttura di questo tipo sarebbe un fiore all’occhiello per l’intera Regione e un servizio prezioso per i cittadini di entrambi i Comuni, oltre che per gli animali in cerca di casa".