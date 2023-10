Da contratti 'sballati' all'assenza di giorni di riposo: le irregolarità nel lavoro stagionale persistono, ma aumentano le denunce

Meno lavoro nero, ma più zone “grigie”. L'irregolarità è un problema che permane, ma a fronte di situazioni limite ci sono imprenditori virtuosi e soprattutto lavoratori più “coscienziosi” e cioè che sempre più spesso si rivolgono al sindacato per rivendicare i loro diritti. Un atteggiamento questo che viene da una ritrovata “solidarietà” tra colleghi che si sostengono con il passaparola e hanno consentito alla Filcams Cigl di diventare un riferimento. Se il bilancio del come è andata nel complesso la stagione si potrà fare solo a fine mese e se i problemi che c'erano ci sono ancora, un cambio culturale inizia a farsi sentire ed è proprio quello che viene dai lavoratori stagionali che denunciano sempre di più.

Questa in sostanza la fotografia che l segretario provinciale della Filcams Cgil Davide Urbano, che IlPescara aveva sentito a inizio stagione, traccia della campagna “Turismo Sottosopra” che quest'anno è tornata protagonista sulle spiagge abruzzesi e dunque anche pescaresi, oltre che nelle strutture ricettive del territorio per raccogliere le voci dei lavoratori e rilevare eventuali situazioni di irregolarità. La novità nel 2023 è stata proprio questa, sottolinea: “al di là della nostra presenza nei luoghi, molti sono stati quelli che si sono venuti da noi perché hanno saputo della nostra iniziativa da altri. Non solo. A segnalarcele situazioni di irregolarità sono stati spesso i colleghi che lavorano per chi li assume con tutte le carte in regola, cioè nelle realtà di quelli che possiamo definire imprenditori virtuosi”.

L'attenzione sul lavoro irregolare sembra aver portato i suoi frutti insomma, anche in termini contrattuali perché di contratti, sottolinea Urbano, se ne fanno di più e questo anche perché “ormai tutti sanno che dal nero non si scappa”, afferma. È qui però che si apre quella “zona grigia” e cioè quella in cui contratti da 40 o anche da 16 ore possono arrivare a tradursi, nei fatti, in 60 ore senza nessuna retribuzione aggiuntiva e senza giorno di riposo. “Ci sono capitate un paio di situazioni di questo tipo. Abbiamo scritto ai titolari intimando di regolarizzare i lavoratori ed è stato fatto. Questo ovviamente – sottolinea il segretario provinciale – non vuol dire che non si andrà avanti per avere ciò che è dovuto per il lavoro in più fatto”.

Altra situazione limite quella trovata in una struttura ricettiva di Montesilvano dove ai lavoratori, spiega ancora, “non veniva permesso di appoggiarsi neanche ad uno sgabello durante le 8 ore di lavoro”. Altro caso, fuori provincia e rilevato dai colleghi del sindacato, quello di un ragazzo contrattualizzato part-time, ma impiegato a tempo pieno che quando ha detto no al turno pomeridiano “si è visto sottoposto ad un provvedimento disciplinare. Anche in questo caso la Filcams Cgil è intervenuta riportando tutto alla normalità, ma questi sono gesti di vera arroganza”, sottolinea il segretario provinciale.



A fronte di situazioni irregolari che ci sono e che non diminuiscono secondo una prima stima, va però detto che quest'anno “abbiamo avuto anche diversi confronto con i datori di lavoro. Quello che dispiace è che persiste quel luogo comune per cui 'da qualche parte si deve pur cominciare' e 'tutti abbiamo cominciato così'”. Proprio questa, in sostanza, la battaglia culturale che il sindacato cerca di vincere perché si affermi una cultura del lavoro in cui chi offre la sua prestazione lo faccia con tutta la professionalità del caso e chi invece il lavoro lo dà ripaghi con il dovuto e dunque con il riconoscimento del lavoro svolto, chi viene impiegato.

“La cosa che più ci ha soddisfatti – ribadisce Urbano – è il passaparola tra le comunità soprattutto quelle straniere, che hanno fatto sì che molti lavoratori si rivolgessero a noi. Quello che posso dire in attesa di fare un bilancio complessivo, è dunque che una nuova spinta culturale c'è perché il ritorno rispetto alla campagna è stato decisamente maggiore. È importante per noi esserci affermati come punto di riferimento ed è per questo che è stato molto bello incontrare un ragazzo che, quando ci siamo fermati, ci ha detto che sapeva chi eravamo e perché fossero lì e che conscio del fatto che non avrebbe avuto il tfr (trattamento di fine rapporto) ci ha riferito che sapeva già che a fine stagione avrebbe chiesto il nostro supporto”.

Insomma un anno con più facce con quello che non va che continua a non andare, ma anche con situazioni più regolari e imprenditori virtuosi che pure ci sono e lavoratori sempre più attenti al rispetto dei loro diritti. Se la “zona grigia” c'è ed è ampia, andare avanti nel percorso avviato è dunque una priorità per la Filcams Cgil che si rivolge alle associazioni datoriali perché ci si possa sedere tutti ad uno stesso tavolo, insieme anche alle istituzioni, per lavorare in un'unica direzione: quella di dare certezze ai lavoratori e, allo stesso tempo, valorizzare quegli imprenditori che la giusta attenzione ce l'hanno al fine di tutelarli “dai danni che di una concorrenza sleale. Un tavolo – conclude – che va aperto prima della stagione estiva così da giocare d'anticipo. La crescita del turismo passa anche da questo: il riconoscimento della professionalità”.