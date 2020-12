Lavori pubblici, in via Tirino arriva la nuova segnaletica orizzontale e verticale

Gli operai del Comune di Pescara stanno procedendo in queste ore, lungo via Tirino, all'allestimento della nuova segnaletica, sia orizzontale che verticale. In particolare, dopo che la carreggiata è stata appena riasfaltata si sta disegnando la linea di mezzeria, unitamente all'esecuzione di altri importanti interventi sulla viabilità.

Ne dà notizia l'assessore ai lavori pubblici, Luigi Albore Mascia, affermando: "Miglioriamo la qualità di un'altra importante strada di collegamento per la nostra città". Il cantiere per la riqualificazione di via Tirino è stato posizionato nel tratto compreso tra via Musone e la rotatoria all'imbocco di via Clitunno.