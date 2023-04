"I lavori in via Pepe non sono ancora riniziati, ci sentiamo presi in giro": la denuncia di un commerciante

Lavori infiniti in via Pepe. Già in passato ci siamo occupati del cantiere lungo questa strada di Porta Nuova, che procede a rilento in vista della realizzazione di un vero e proprio boulevard. Stavolta raccogliamo la denuncia di un commerciante, che ci fa sapere quanto segue: "I lavori non riescono a ripartire. Ci avevano detto che sarebbero finiti a gennaio, poi a febbraio, poi a marzo, ma il cantiere continua a venire prolungato. Alla fine ci hanno garantito che dopo Pasqua gli interventi sarebbero ripresi, eppure a oggi è ancora tutto fermo. Addirittura nelle aiuole, nel frattempo, è uscita fuori l'erba".

Di conseguenza, come prevedibile, monta la protesta di residenti e negozianti: "Qua ormai sono tutti arrabbiati", aggiunge l'uomo. "Un locale sta per chiudere i battenti perché è a pezzi come lo sono tutti quanti gli altri esercenti", in quanto la situazione sta avendo sulle persone anche delle ripercussioni di tipo economico, oltre agli immaginabili disagi. "Ci rivolgiamo, pertanto, direttamente al sindaco Carlo Masci affinché prenda in mano questa problematica e la risolva una volta per tutte. Così è soltanto una presa in giro, ci sentiamo assolutamente buggerati".

Un cittadino che abita nei pressi aggiunge: "I lavori erano ripresi e stavano procedendo in maniera abbastanza spedita, ma ora è tutto nuovamente fermo. Mi dispiace per la solita polemica becera sui parcheggi: c'è, infatti, chi protesta per la realizzazione del boulevard sostenendo che verranno tagliati diversi posti auto, ma forse dimentica che prima questa area sembrava uno sfascia carrozze, quindi per fortuna, anzi, che la stanno riqualificando. Mi domando soltanto quando termineranno il tratto tra via Benedetto Croce e via D’Avalos, visto che alla stato attuale non ci sono cantieri. Le auto dovranno fare lo slalom, passando da una carreggiata all’altra?".