Aperto il cantiere in via Pagliette a Cepagatti per risolvere i continui allagamenti

Iniziano i lavori in via Pagliette a Cepagatti con l'obiettivo di risolvere i continui allagamenti che si verificano in occasione delle piogge.

Attualmente via Pagliette risulta non dotata di un’adeguata raccolta delle acque meteoriche visto che la rete esistente di raccolta delle acque bianche è realizzata secondo il sistema misto, acque nere e acque bianche, non in grado di risolvere lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal centro cittadino, in particolare da via Marche, via Dante Alighieri e vie limitrofe.

Le acque raccolte sono state convogliate in via Napolitano per essere smaltite attraverso un canale di scolo del consorzio di bonifica.

Oltre a tali opere, come fanno sapere dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gino Cantò, con questo intervento si provvederà al rifacimento dei marciapiedi in via Pagliette oramai completamente ammalorati, alla sostituzione dell’impianto di pubblica illuminazione con utilizzo di pali ornamentali e luci led e al rifacimento del manto stradale. In ultimo sarà previsto il miglioramento dell’incrocio via Dante Alighieri e via Pagliette con allargamento dell’ultimo tratto di via Pagliette e realizzazione di marciapiede. I lavori saranno eseguiti dall’impresa Acquaviva srl di Isernia e saranno diretti dall’ingegnere Nando Di Rosa per un costo complessivo dell’opera di 500mila euro. «Ci scusiamo con i cittadini per i disagi collegati alla presenza del cantiere ma siamo sicuri che capiranno quanto sia importante la realizzazione dell'opera per la viabilità, la sicurezza e la bellezza del nostro paese», dice il sindaco.