Partono i lavori in via Orazio e strade limitrofe al mercato coperto di Porta Nuova

Partiranno a breve i lavori in via Orazio e nelle strade limitrofe al mercato coperto di Porta Nuova. Lo fa sapere l'assessore al commercio Alfredo Cremonese, che a IlPescara.it spiega: "Abbiamo stanziato 130.000 euro per ridare dignità al mercato e alla zona che si trova intorno a questo stabile. Lo scopo è quello di puntare innanzitutto al rifacimento dei marciapiedi, perché tutta l'area non è mai stata interessata da lavori. È infatti la prima volta, dopo tantissimi anni, che l'amministrazione comunale pone un'attenzione simile su quella zona".

Novità inoltre in materia di viabilità: "Rifaremo anche parte degli asfalti e della segnaletica", aggiunge Cremonese. "Da anni i residenti non vedevano realizzare opere in quel luogo. Gli altri parlano, noi facciamo. Il mercato di via dei Bastioni è una struttura storica, che adesso potrà trarre un beneficio importante anche nella presentazione estetica di ciò che è il mercato stesso".