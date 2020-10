Lavori in via Marconi: "Perché i pedoni devono passare in mezzo alla strada?" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare una situazione anomala in viale Marconi. Ecco cosa afferma il cittadino: «Se l’impresa scrive 'pedoni a sinistra', secondo me deve creare il passaggio e non lasciare che i pedoni passino in mezzo alla strada. Giusto?».

Tuttavia potrebbe anche essere che tale scritta si riferisca al fatto che i pedoni devono transitare sull'altro marciapiede: «No - risponde l'uomo senza esitazione - perché altrimenti il cartello dovrebbe riportare la scritta: 'Pedoni sul lato opposto'».