Modifiche alla viabilità a Pianella per l'apertura del cantiere in via Gesualdo De Felici

Apre il cantiere in via Gesualdo De Felici a Pianella per il consolidamento delle mura esterne del centro storico sulle quali poggia piazza Diaz.

L'intervento, oltre a rappresentare una fondamentale attività di messa in sicurezza di una parte importante del nucleo storico medioevale, apre per l’area antica una prospettiva turistica, commerciale e residenziale ulteriore.

«Si tratta», spiega il sindaco Sandro Marinelli, «di un’opera progettata con l’obiettivo di coniugare la tutela delle mura storiche con la funzionalità, rendendo più accessibile il nostro bellissimo centro storico, affinché continui ad essere vivibile e frequentato in ogni suo aspetto, dall’erogazione dei servizi, all’aumento dei residenti e al potenziamento di attività ricettive e di ristorazione. Per tale ragione l’intervento consentirà di aumentare di oltre 30 unità il numero di parcheggi sulla sottostante via Gesualdo de Felici che sarà collegata alla piazza mediante una rampa e un ascensore in modo da abbattere anche le difficoltà per i disabili».

«Cercheremo», aggiunge il primo cittadino, «di ridurre al minimo indispensabile i disagi per la cittadinanza, ma inevitabilmente, a iniziare da mercoledì 26 gennaio, salvo imprevisti metereologici, sarà interdetta la sosta su tutta via Gesualdo De Felici, mentre dalla settimana successiva e per almeno 3 settimane la stessa arteria sarà interdetta completamente al transito nell’area di cantiere. Pertanto, i residenti in via Meridionale, via Fornace e via San Rocco, in tale periodo, per effettuare l’accesso veicolare dovranno transitare da via Modena».