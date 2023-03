Iniziati in via Gabriele d'Annunzio i lavori per la posa del nuovo asfalto [FOTO]

Operai e macchine al lavoro in via Gabriele d'Annunzio a Pescara da questa mattina, giovedì 16 marzo.

L'annunciato intervento riguarda il rifacimento dell'asfalto e rientra nel piano dell'amministrazione comunale che in questi mesi riguarderà 78 strade della città.

«Come abbiamo annunciato nella presentazione del piano di interventi di manutenzione stradale, questa mattina siamo in viale d’Annunzio per risanare quell'asse viario di cruciale importanza per la città», scrive il sindaco Carlo Masci, «la temperatura e il meteo, consentono di poter intervenire con l’asfalto a caldo, compiendo un intervento efficace e duraturo. In questi mesi, fino a quando le temperature permetteranno di operare con l'asfalto a caldo, porteremo avanti il più grande intervento di manutenzione delle strade mai fatto a Pescara».

L'intervento riguarda via Gabriele d'Annunzio dall'incrocio con via Conte di Ruvo fino a piazza Ovidio. Da ricordare come sia in vigore il divieto di sosta e di fermata per consentire il regolare svolgimento dei lavori.