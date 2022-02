Approvato il progetto per la messa in sicurezza di via Fara a Bolognano

È stato approvato dalla giunta comunale di Bolognano il progetto per la messa in sicurezza di via Fara.

Come annuncia il sindaco Guido Di Bartolomeo l'investimento è di 250 mila euro per il miglioramento di una strada che necessita interventi da 10 anni.

A breve verrà pubblicata la gara d’appalto.

«Con delibera numero 12 la giunta comunale ha approvato, ieri (lunedì 7 febbraio), il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei lavori di miglioramento della viabilità della strada in via Fara in località Piano D’Orta di Bolognano», annuncia il primo cittadino che precisa: «L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 250 mila euro, a valere sui fondi Cipess, come da assegnazione da parte della Regione Abruzzo, comunicata il 4 febbraio scorso. Si tratta di opere di manutenzione straordinaria e di sistemazione della sede stradale, a partire dall’innesto con la strada provinciale 56 Piano D’Orta – Madonna degli Angeli fino al raggiungimento dell’abitato in contrada Fara, per un percorso di circa 1.5 km. Finalmente possiamo intervenire per la messa in sicurezza di quel percorso stradale che necessità di manutenzione da ben 10 anni. A breve sarà predisposto il bando per la gara d’appalto».