In via Di Girolamo un nuovo palazzetto dello sport: sarà eco-sostenibile e a consumo zero

In via Di Girolamo, nella zona dei Gesuiti, tra qualche mese cominceranno i lavori per realizzare un nuovo palazzetto dello sport, che dovrà essere eco-sostenibile e a consumo zero. Ne ha dato notizia, tramite i suoi canali social, il sindaco Carlo Masci, spiegando che sarà "un impianto di cruciale importanza, vista la numerosa richiesta da parte delle nostre società sportive e dei tanti che praticano sport. Pescara è una città che vive di sport, ma le ultime strutture sportive erano state realizzate circa 23 anni fa, e quindi c'era bisogno di ampliare l'offerta di spazi appositi".

I lavori saranno completati in un anno e si svolgeranno "in un campo che da sempre è incolto", precisa Masci. "In quest'area realizzeremo un palasport per pallacanestro, pallavolo, scherma, danza e tutte le discipline che si possono praticare in uno spazio di circa 600 metri quadrati. Pescara ha 321 società sportive iscritte al Coni, 16 enti di promozione sportiva, 17 discipline associate e circa 10.000 atleti, che hanno bisogno di questo impianto perché Pescara ha fame di sport. L'ultimo impianto sportivo è stato realizzato nel 2000. Adesso finalmente ne avremo uno nuovo, fondamentale per la nostra città. Pescara ha bisogno di sport e ha bisogno di impianti sportivi".