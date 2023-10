In fase di ultimazione la nuova rotatoria di via Benedetto Croce: con l'ampliamento della strada cambia tutta la viabilità

Inizia a prendere forma la nuova viabilità di Porta Nuova nel tratto che incrocia via Benedetto Croce e via Amerigo Vespucci per raggiungere più agevolmente via Andrea Doria così da collegare lo stadio al porto in vista della realizzazione dello svincolo dell'asse attrezzato che sarà proprio l realizzato.

A fare un sopralluogo sul cantiere è stato il sindaco Carlo Masci immortalando la prima delle rotatorie che si stanno realizzando. Un allargamento possibile grazie agli espropri fatti nei terreni limitrofi con i ruderi abbattuti e lo spazio creato per realizzare la nuova viabilità.

Il progetto tra le altre cose prevede oltre all'allargamento dell'ultimo tratto di via Benedetto Croce che permetterà il flusso veicolare in ambo le direzioni, anche la realizzazione di un'area parcheggio, un nuovo impianto di illuminazione, l'abbattimento delle barriere architettoniche, aree verdi e il rifacimento dei marciapiedi con anche qui la posa di pavimentazione di colore differente.

La viabilità prevede quindi che procedendo su via Benedetto Croce si attraverserà via Amerigo Vespucci per sfociare su via Andrea Doria tramite l'attraversamento di via don Pasquale Brandano.

“Proseguono velocemente i lavori su via Benedetto Croce, la prima rotatoria è pronta, la strada è tracciata – scrive il sindaco nel suo post -: tra qualche giorno avremo un'altra arteria fondamentale per la viabilità di Porta Nuova, che collegherà direttamente lo stadio al fiume”.