Lavori sul tracciato della filovia e sicurezza, le dieci domande del Comitato strada parco a Tua

La realizzazione del tracciato della filovia va avanti con anche i primi interventi esterni alla strada parco come testimoniano i lavori iniziati alla curva tra via Silvio Pellico e viale Bovio, ma su quei lavori da sempre oggetto di critiche da parte del Comitato strada parco bene comune lo stesso oggi chiede alla società che se ne sta occupando, Tua, di rispondere a dieci domande per avere chiarezza sugli interventi tecnici necessari e quelli che non sarebbero ancora stati fatti, ma necessari secondo quanto previsto dal “Nulla osta tecnico” rilasciato dal ministero il 15 marzo 2021. Domande di natura tecnica, ma inerenti in particolare la sicurezza.

Con l'avvio dei collaudi ormai prossimo come annunciato quando il tracciato della strada parco è stato elettrificato non anche, in questo caso, senza polemiche vista la decisione con cui il Tar (Tribunale amministrativo regionale) ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata in sede di ricorso contro l'ordinanza che gli vietava l'ingresso alle abitazioni (siamo nel tratto di Montesilvano) dai passi carrabili che affacciano sul tracciato e di cui del merito in aula di discuterà, oltre alla soppressione del mercato storico con gli operatori suddivisi in tre nuovi mercati, il comitato interroga dunque Tua.

Il Comitato sulle opere previste dal "Nulla osta tecnico" del ministero

Nel ricordare che quel “Nulla osta tecnico” comprendeva la realizzazione di due sottostazioni elettriche, del sistema di alimentazione, dei sezionatori di linea, dell'impianto di priorità semaforica (proprio quello che mancherebbe per consentire il rientro in sicurezza dei residenti dai passi carrabili), il sistema di telecomando, telecontrollo e telecomunicazioni, le pensiline di fermata e le banchine, le opere civili per la realizzazione della linea di contatto (cavidotti, spostamenti e-o deviazione di sottoservizi-sopraservizi); le opere civili per l'estensione della sede dedicata e elettrificata da via Marinelli a viale Europa e la nuova autorimessa-officina, il comitato, il comitato elenca le sue dieci domande.

Questo rimarcando sempre quanto contenuto in quel documento in cui si sottolinea che per opere da realizzare “restano fuori tutte le spese che si riveleranno necessarie per ogni adeguamento stradale ed impiantistico esterno alla strada parco ed alle sue estensioni, quindi relativo alle parti di tracciato prossime ai capolinea di Montesilvano e Pescara. Ad esse provvederanno, se necessario, le due amministrazioni comunali, così come era previsto anche nella progettazione iniziale dell'impianto e nelle sue successive perizie di variante”.

Le dieci domande che il Comitato rivolge a Tua