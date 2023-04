Chiude un tratto della Tiburtina Valeria per lavori di miglioramento del tracciato

Un tratto della Tiburtina Valeria sarà chiuso al traffico dal 17 al 28 aprile per permettere lavori di miglioramento della strada.

Come informa l'Anas il tratto della strada statale 5 interessato dagli interventi è quello compreso tra i km 176,500 e 180,800 e ricadente tra i comuni di Popoli e Corfinio.

I lavori riguardano l’ampliamento della sede stradale, la rettifica di curve, il livellamento altimetrico della statale e la sistemazione degli incroci con strade vicinali, innalzando gli standard di sicurezza dell’infrastruttura.

Nello specifico, la chiusura è necessaria per consentire gli interventi di raccordo fra la viabilità esistente e la viabilità in progetto. La chiusura sarà attiva dalle ore 8.30 del 17 aprile fino alle 17 del 28 aprile. Il traffico sarà deviato sui seguenti percorsi alternativi, con indicazioni sul posto, in direzione Pescara: per i veicoli di massa a pieno carico inferiore a 7,5 tonnellate e per i mezzi pubblici è previsto il percorso alternativo che parte dalla rotatoria di Corfinio al km 176,400 della strada statale 5, prosegue lungo la strada statale 5 fino al bivio per Vittorito (km 172,000), continua sulla viabilità provinciale per Vittorito e Popoli e rientra sulla Ss 5 a Popoli, in corrispondenza della chilometrica 181,000; per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate è prevista la deviazione lungo il tratto di A25 “Strada dei Parchi” compreso fra i caselli di Pratola Peligna e Bussi.

In direzione Sulmona: per i veicoli di massa a pieno carico inferiore a 7,5 tonnellate e per i mezzi pubblici è previsto il percorso alternativo che parte dal km 181,000 della strada statale 5 (bivio per Vittorito), procede sulla viabilità provinciale per Vittorito e Corfinio, rientra sulla Ss 5 al km 172000, in corrispondenza del bivio per Raiano-Corfinio, e prosegue sempre sulla strada statale 5 in direzione Sulmona fino alla rotatoria di Corfinio (Km 176,400); per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate è prevista la deviazione lungo il tratto di A25 “Strada dei Parchi” compreso fra i caselli di Bussi e Pratola Peligna.