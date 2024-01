Lavori sulla rete elettrica, niente luce in diverse strade il 18 gennaio

Prevista un'interruzione della fornitura elettrica a Pescara nella giornata di giovedì 18 gennaio.

Proseguono infatti i lavori per migliorare la qualità e la resilienza della rete elettrica nel capoluogo adriatico.

E-Distribuzione rende noto che giovedì prossimo, 18 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le ore 12 e le 17 è prevista l’interruzione della fornitura elettrica in alcune strade della città, tra cui via Tavo, via Capestrano e alcuni tratti di via Tiburtina (in allegato l’elenco completo di tutte le strade e i civici interessati dalla disalimentazione). Scusandosi per i disagi arrecati, E-Distruzione spiega che si tratta di interventi tecnici significativi e improcrastinabili per rendere le rete elettrica di media tensione della città di Pescara ancora più efficiente, digitalizzata e resiliente.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803500 indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.htm.