Lavori in via dei Fiori a Città Sant'Angelo, strada chiusa per 2 mesi

Per consentire il regolare svolgimento del cantiere la via resterà chiusa chiusa per i prossimi 60 giorni

Saranno avviati martedì 6 marzo i lavori in via dei Fiori a Città Sant'Angelo.

La chiusura del tratto di strada, che va dal cavalcavia dell’autostrada di viale Leonardo Petruzzi fino all’imbocco lato sud del centro commerciale Pescara Nord, sarà chiuso al traffico veicolare per i prossimi due mesi.

Il trasporto pubblico della linea Città Sant’Angelo-Pescara e Pescara-Città Sant’Angelo, subirà una deviazione di percorso, facendo transitare i mezzi in via Alberto Coppa per poi scendere sul lato di via dei Fiori non interessato dal cantiere ma, in ogni caso, le fermate non saranno modificate. Dal Comune raccomandano massima attenzione, specialmente nelle prime settimane.

Sempre in tema di lavori pubblici, in via Fonte del Lupo sono partiti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo che andrà a risolvere una problematica esistente ormai da diversi anni. Verranno posizionati dei gabbioni per arrestare il movimento franoso e verrà fatta una nuova asfaltatura. Per quanto riguarda, invece, i lavori dell’ultimo lotto della circonvallazione del centro storico angolano, stanno proseguendo regolarmente ma è stato possibile ripristinare la regolare viabilità. Infatti i lavori interesseranno solo il costone della zona “Casale” per cui è possibile riaprire il normale traffico veicolare, ad una sola corsia.