Al via i lavori di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi intorno al mercato di Porta Nuova, i divieti previsti

Lavori al via nella zona del mercato coperto di Porta Nuova per la riqualificazione di strade e marciapiedi.

Nello specifico, gli interventi interesseranno una porzione di via Orazio e via dei Bastioni e la totalità di via Valerio Lucio e via degli Aprutini.

Il cantiere sarà aperto la mattina di mercoledì prossimo 15 marzo, per il primo lotto, resterà aperto fino al 5 aprile.

Per rendere più agevole l'esecuzione delle opere in questo periodo verrà istituito un divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata sul tratto lato mare di via Valerio Lucio e sul tratto, lato nord, di via dei Bastioni compreso tra via degli Aprutini e via Valerio Lucio. L'impresa garantirà ai residenti l'accesso alle abitazioni e le strade verranno riaperte nella completa fruibilità con il progredire dei lavori. «Una riqualificazione attesa da tempo», sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici, Luigi Albore Mascia, «non soltanto dalle famiglie che vivono in zona, ma anche dagli operatori economici e dalle tante persone che lavorano negli uffici. Il rifacimento di asfalti e marciapiedi garantirà maggiore sicurezza e migliorerà la qualità di un'area vitale per la zona di Porta Nuova».

Il progetto approvato prevede la demolizione e la ricostruzione dei marciapiedi, che seguiranno l'attuale tracciato, con particolare attenzione per gli attraversamenti pedonali. Quindi sarà realizzato il nuovo manto stradale, previo livellamento dei chiusini, per concludere con la segnaletica verticale e orizzontale.

Complessivamente i marciapiedi oggetto di intervento saranno quelli di via Orazio, lato est della porzione tra la rotatoria di via Lago di Scanno e via dei Bastioni; via dei Bastioni lato Nord di via Orazio e viale Gabriele d'Annunzio, composto da tre tratti; tutti e due i lati di via Valerio Lucio e via degli Aprutini. L'asfalto verrà sostituito nell'intero tratto di via dei Bastioni, da via Orazio a via d'Annunzio; via degli Aprutini e via Valerio Lucio da via dei Bastioni a via Lago di Scanno.