Strade, edifici e aree verdi: a Città Sant'Angelo lavori di riqualificazione per 500mila euro

Nuovi cantieri per la riqualificazione di Città Sant’Angelo.

Previsti interventi per mezzo milione di euro per strade, edifici e aree verdi.

Proseguono dunque i cantieri avviati negli ultimi mesi in tutto il territorio angolano.

Ai precedenti lavori di riqualificazione urbana, già in esecuzione e giunti quasi al termine, si sono aggiunti i seguenti: rifacimento dei marciapiedi e dei parcheggi in via dei Ciclamini per un importo di 200mila euro, rifacimento dei marciapiedi in contrada Madonna della Pace per un importo di 150mila euro, rifacimento dei marciapiedi e degli asfalti in via Torrette con disposizione di un’area svago per un importo di 150mila euro, rifacimento degli asfalti in via Pertini e via dei Fiori grazie agli interventi attuati da Enel Energia, riqualificazione dell’edificio confiscato e adibito a postazione 118 sito in strada Lungofino grazie a un finanziamento dell’Asl di Pescara, nei prossimi giorni verrà avviata la costruzione di un’area sgambettamento cani nei pressi dell’Istituto Scolastico Fabbiani per un importo di 25.000 euro.

Questo quanto dichiara il sindaco Matteo Perazzetti: «Proseguiamo senza sosta l’importante progetto di riqualificazione della nostra città iniziato nel post covid e in continua evoluzione. Puntiamo al perfezionamento dell’urbanistica, all’ottimizzazione dei punti nevralgici e alla valorizzazione delle zone periferiche. Gli investimenti sono tanti e la richiesta di fondi a copertura dei tanti progetti in atto e in divenire impegna ogni giorno i nostri uffici».