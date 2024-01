Previsti lavori per 3 milioni di euro per le strade consortili Dendalo e Buonconsiglio e la diga di Penne

Per le strade consortili Dendalo e Buonconsiglio e la diga di Penne, gli interventi programmati dal Consorzio di bonifica centro sono stati finanziati dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), per il tramite della Regione Abruzzo, nell'ambito dei "progetti bandiera".

Per le due strade l'investimento è pari a 1 milione 80mila euro per la prima via di comunicazione e 2 milioni 160 mila euro per la seconda connessione viaria.

Per la diga di Penne si sta effettuando un intervento di manutenzione straordinaria, finanziato dal Mims per un importo complessivo di 1 milione 650 mila euro, ha spiegato la commissaria del Consorzio di bonifica centro, Daniela Valenza.