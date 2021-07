Nuovo look per strada Catani: realizzato l'allargamento della sede viaria

Oggi il sindaco di Pescara, Carlo Masci, si è recato con l'assessore alla progettazione e sviluppo Adelchi Sulpizio in strada Catani, dove il Comune ha realizzato l'allargamento della sede viaria. Ormai è tutto pronto per l'inaugurazione di questa "nuova" arteria, che si trova nella zona dei Colli. E non è finita qui:

"I residenti del posto - spiega il primo cittadino - ci hanno detto che attendevano da 30 anni quell'intervento".