Lavori di efficientamento energetico in 3 scuole di Città Sant'Angelo

Lavori di efficientamento energetico in tre scuole di Città Sant'Angelo.

Come si legge in una nota, «l’ambiente è un tema a cuore dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Perazzetti.

La giunta comunale ha aderito al bando del ministero della Transizione Ecologica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 22 giugno.

Il bando promuove, attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (Fondo Kyoto) e incentivi del Conto Termico concessi dal Gse, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sugli edifici di proprietà pubblica destinati all’istruzione scolastica.

Saranno tre gli interventi che miglioreranno l’impatto ambientale delle scuole del territorio. Il primo lavoro riguarda la riqualificazione energetica dell’edificio scuola “F. Fabbiani” per un importo complessivo 885 mila euro. Il secondo intervento è destinato alla riqualificazione energetica con trasformazione in Nzeb (Nearly Zero Energy Building, ovvero un edificio ad elevata efficienza energetica) dell’edificio destinato a scuola “N. Giansante” a complessivi 1 milione e 190 mila euro. Il terzo e ultimo lavoro mira alla riqualificazione energetica con trasformazione in “Nzeb” della scuola dell’infanzia di Via Salara a complessivi 340 mila euro.

A finanziare i lavori sarà la partecipazione al bando del ministero della Transizione Ecologica per l’accesso al fondo rotativo Kyoto e mediante richiesta di contributo a fondo perduto nell’ambito del Conto Termico gestito dal Gse (gestore servizi energetici). Un ulteriore lavoro di miglioramento delle strutture scolastiche che saranno altamente efficienti e nel pieno rispetto dell’ambiente.

«Utilizzare questi strumenti che lo stato ci mette a disposizione, è un dovere di ogni amministratore», dice il sindaco Matteo Perazzetti, «alunni, docenti, dirigenti e personale scolastico, avranno dei luoghi più sicuri e efficienti. Per questa amministrazione, il tema ambientale è un punto cardine. Faremo di tutto per migliorare sempre al fine di dare alla cittadinanza strutture che rispettino l’ambiente».