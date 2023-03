La chiesa di Sant'Antonio avrà un sagrato "all'altezza dell'importanza di quel luogo di culto"

In questi giorni gli operai del Comune sono al lavoro nella zona di viale Sabucchi e del tratto finale di via Regina Elena che passa davanti alla chiesa di Sant'Antonio.

La ragione ci viene spiegata direttamente dal sindaco di Pescara, Carlo Masci: "Realizzeremo un sagrato all'altezza dell'importanza di quel luogo di culto. Adesso siamo nella fase della scarificazione dell'asfalto, poi passeremo alla pavimentazione. Proseguiamo in maniera incessante gli interventi di riqualificazione delle strade, dei marciapiedi e delle piazze. In questo caso, oltre a sistemare la strada e la pista ciclabile, daremo grande visibilità a una chiesa storica, valorizzandone l'ingresso e la facciata, con un sagrato realizzato con marmo e betonella".

E aggiunge: "Abbiamo tanti lavori in corso, in molte areee della nostra città. Ogni giorno diamo vita a un nuovo cantiere, in tutte le zone di Pescara, per eliminare i problemi creati dall'obsolescenza dei sottoservizi, luce, gas, acqua, fibra, fognature, e dalle radici degli alberi, in particolare i pini, che nel tempo hanno prodotto buche, avvallamenti e dossi pericolosi. Cercheremo di contenere il disagio al massimo, ma qualche sacrificio temporaneo ci porterà verso una Pescara più bella e più vivibile".