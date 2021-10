Rotatoria in viale Marconi, un lettore ci scrive: "Ecco la mia proposta"

Un nostro lettore ci ha scritto per commentare le dichiarazioni dell'amministrazione comunale sulle carte degli uffici tecnici, in merito ai lavori in corso lungo viale Marconi. Il cittadino dice: "Senza entrare nel merito del perchè e di quando per la nuova viabilità su via Marconi, mi preme segnalare che nell'articolo da voi pubblicato ieri (13 ottobre) c'è un virgolettato, quindi affermato dal Comune, in cui si parla di un passaggio da 3 a 4 corsie ma sulla mappa ne sono riportati 3... forse non è aggiornata...".

E ancora: "In direzione sud, dopo l'incrocio, è riportata un'isola salvagente (con quale funzionalità non è chiara, dato che non è indicata nessuna fermata bus e poi in direzione sud si scende sul marciapiede) che limita la corsia e, in caso di traffico sostenuto o fermo di qualche mezzo, rende impossibile il passaggio dei mezzi di soccorso in direzione stadio".