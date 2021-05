Tiburtina più sicura a Scafa, affidati i lavori per la realizzazione della rotatoria con la strada statale 614

Sono stati affidati i lavori per la realizzazione a Scafa della rotaroria a raso in corrispondenza dell'intersezione tra la strada statale 5, la Tiburtina Valeria, e la strada statale 614 per Lettomanoppello/Passo Lanciano.

Come fanno sapere dal Comune, «dopo anni di sollecitazioni, incontri, e confronti tra la nostra amministrazione e l'Anas, finalmente sono stati affidati i lavori di realizzazione della rotatoria.

Le opere «avranno inizio nei tempi tecnici strettamente necessari per l'approntamento e l'avvio del cantiere» come comunicato dall'Anas il 17 maggio.

Tale intervento è parte integrante di un programma condiviso fra Anas e Comune di Scafa per rendere la strada statale 5 nel tratto che interessa il centro urbano, certamente più sicura e disciplinata, diminuendo i motivi di pericolo e il numero di sinistri.