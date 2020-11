In fase di completamento la rotatoria accanto all'ingresso del nuovo pronto soccorso. Ne ha dato notizia l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Pescara, Luigi Albore Mascia, spiegando che gli operai sono attualmente "al lavoro per migliorare la viabilità nella zona dell'ospedale". La rotatoria, aggiunge infatti Mascia, "renderà più sicura la circolazione in vista dell'entrata in funzione del nuovo pronto soccorso".

E a chi gli contesta che spostare l'entrata del pronto soccorso in una curva e nel mezzo di una rotatoria non sia una grande idea, Mascia risponde: "I progetti li realizzano i tecnici, che conoscono il territorio, le esigenze e le norme. A me, da non tecnico, pare sia un lavoro funzionale. Ciò che è più importante è dotare la nostra città di un pronto soccorso consono alle caratteristiche del nostro grande nosocomio".