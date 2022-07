Via Minghetti si rifà il look, Masci: "Era trascurata da 40 anni" [FOTO]

Via Minghetti, una stradina che collega via Regina Margherita al mercato di piazza Muzii, si è rifatta il look ed è ora pronta per riaprire al traffico dopo essere stata interamente riqualificata. E tutto questo, per giunta, a costo zero per la collettività. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, spiega che, nonostante la via fosse centrale, era "trascurata da quarant'anni, piena di buche, con un marciapiede piccolo e mai stato a norma, e con poca illuminazione".

Oggi, invece, è diventata una strada "bella, illuminata, con un marciapiede in betonella, una nuova fognatura, tutta un'altra cosa. Poi, non è costata nulla ai pescaresi, e questa è la cosa più bella - precisa il primo cittadino - perché abbiamo convinto il costruttore che ha realizzato una palazzina sulla via a dare a questa la giusta dignità".