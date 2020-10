Proseguono i lavori di riqualificazione di via Caduti per Servizio a Fontanelle [FOTO]

Vanno avanti i lavori di riqualificazione in via Caduti per Servizio nel rione Fontanelle a Pescara.

Marmo e colore sono i protagonisti di spazi periferici che saranno come quelli delle aree pedonali del centro.

«Quando diciamo che Pescara per noi deve essere tutta bella, dal centro alla periferia, poi facciamo in modo che le parole si trasformino in realtà», scrive il sindaco Carlo Masci.