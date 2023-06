Al via i lavori da oltre 700 mila euro per la riqualificazione e il restauro della chiesa di Santa Maria in Piano a Loreto

Aggiudicati alla ditta vincitrice del bando i lavori da 728.129 euro per la riqualificazione e restauro della chiesa di Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino. La consegna del cantiere avverrà entro fine mese e i lavori dureranno circa un anno. Il rup è Aldo Giorgio Pezzi della Soprintendenza Chieti-Pescara. L’ufficio di direzione lavori interno all’amministrazione è costituito dagli architetti Marialuce Latini e Paolo Taricani, rispettivamente direttore dei lavori e direttore operativo. Sono stati affidati all’architetto esterno Lorenzo Leombroni gli incarichi di progettazione esecutiva, direzione operativa, contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. La relazione geologica è stata elaborata dal geologo Stefano Cichella.

L’intervento, finanziato con il decreto del ministero della cultura, di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi finanziati attraverso le risorse per un importo totale di 1.073.200,00 euro, nasce dalla volontà della soprintendenza di intervenire per il recupero di uno degli edifici sacri più importanti dell’intero panorama abruzzese.

"Il progetto di verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro della chiesa di Santa Maria in Piano nasce dalla necessità di intervenire sulla chiesa al fine di recuperare uno degli edifici sacri più importanti dell’intero panorama abruzzese. Obiettivo prioritario del progetto è quello di restituire la piena agibilità della chiesa a seguito conseguenti al sisma, migliorandone al contempo la fruizione e l’accessibilità.

Attualmente la chiesa soffre di una mancata manutenzione nel tempo e degli effetti dei fenomeni sismici, in particolare quelli che hanno interessato l’Abruzzo tra il 2016 e il 2017. Dal rilievo del danno, sono emerse problematiche di natura strutturale, da ricondurre a un probabile cedimento fondale, in particolare nella zona absidale; tali condizioni hanno causato l’interdizione della chiesa ai visitatori e ai fedeli. Il progetto ha l’obiettivo di restituire piena efficienza al monumento, attraverso il consolidamento strutturale necessario a ridurne la vulnerabilità sismica e il restauro architettonico, al fine di tutelare e valorizzare il bene migliorandone la fruizione.

La chiesa di Santa Maria in Piano è conosciuta per l'opera d'arte del giudizio universale e in particolare del "ponte del capello", in cui le anime appena defunte devono passare e solo quelle che dimostrano di non avere il peso dei peccati potranno giungere dall'alta parte, in paradiso. Risale al 1400 circa ed è ignoto l'autore.