Lavori di potatura delle piante a Zanni, operai in azione [FOTO]

I tecnici del Comune stanno infatti provvedendo, in questi giorni, a effettuare gli interventi sugli alberi. Proseguono i lavori di riqualificazione lungo via Aterno, con l'asfaltatura del manto stradale

Proseguono i lavori di riqualificazione a Zanni. Gli operai e i tecnici del Comune di Pescara stanno infatti provvedendo, in questi giorni, a effettuare la potatura delle piante.

Ieri il sindaco Carlo Masci ha anche effettuato un sopralluogo per verificare l'andamento degli interventi sugli alberi, esprimendo soddisfazione: "A Pescara non ci fermiamo mai!", ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook.

Si continua altresì a operare lungo via Aterno, con l'asfaltatura del manto stradale il cui rifacimento è già stato annunciato nei giorni scorsi dall'assessore alla manutenzione Adelchi Sulpizio. Dopo la scarificazione si è passati alla fase successiva, che prevede appunto l'estensione del bitume sulla carreggiata. Inoltre sono quasi completati gli interventi in via Sacco.